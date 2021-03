Temptation Island, ex concorrente del GF Vip si candida: “Mi piacerebbe ma…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questo periodo sono attivi i casting per la prossima edizione di Temptation Island 2021, che dovrebbe partire tra giugno e luglio di quest’anno. Sul web, intanto, stanno cominciando a diffondersi una serie di indiscrezioni finalizzate a scoprire quali saranno le coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti. Ebbene, un’ex concorrente del GF Vip si è candidata per intraprendere questa nuova avventura. La persona in questione è Maria Teresa Ruta che, in un’intervista radiofonica, ha rivelato di avere molta voglia di cimentarsi in un nuovo reality show. Ad ogni modo, c’è una cosa che la blocca. Scopriamo tutto nel dettaglio. La richiesta di Maria Teresa Ruta Nel corso di un’intervista radiofonica, Maria Teresa Ruta ha svelato di essere predisposta ad intraprendere un nuovo reality show, ma completamente diverso ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questo periodo sono attivi i casting per la prossima edizione di2021, che dovrebbe partire tra giugno e luglio di quest’anno. Sul web, intanto, stanno cominciando a diffondersi una serie di indiscrezioni finalizzate a scoprire quali saranno le coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti. Ebbene, un’exdel GF Vip si èta per intraprendere questa nuova avventura. La persona in questione è Maria Teresa Ruta che, in un’intervista radiofonica, ha rivelato di avere molta voglia di cimentarsi in un nuovo reality show. Ad ogni modo, c’è una cosa che la blocca. Scopriamo tutto nel dettaglio. La richiesta di Maria Teresa Ruta Nel corso di un’intervista radiofonica, Maria Teresa Ruta ha svelato di essere predisposta ad intraprendere un nuovo reality show, ma completamente diverso ...

