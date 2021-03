Spostamenti tra regioni dopo Pasqua | le ipotesi del governo | aperture graduali da metà aprile

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Vietati gli SPOSTAMENTI VERSO SECONDE CASE, SIA DA FUORI REGIONE SIA TRA COMUNI DIVERSI. Toti blinda la Liguria contro i co… - Renzoseccia : @TIZIANAPOESIA @AndreaOrlandosp @SkyTG24 la questione è anche che al supermercato si va 1 volta e si prende tutto,… - diritto_di : @La_Sonda In ogni caso la disparità di trattamento tra spostamenti internazionali e movimenti interni è così palese… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, anche t… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

... Benedetto XV, non utilizzarono mai automobili per i loro brevi, sempre limitati all'... nel 1925, cui fecero seguito molte altre - frutto di una silenziosa garacase automobilistiche e ...... con quarantena obbligatoria al rientro per tutti gli italiani che decideranno di passare le vacanze in un altro paese europeo, niente zone gialle e stop aglile regioni, coprifuoco ...La sanzione per l’assembramento al parco XXII aprile, invece, ammonta a 400 euro per ciascuno dei quattro giovani identificati, cittadini nigeriani con età compresa tra 20 e 25 anni ...La guida alle restrizioni previste per il fine settimana di Pasqua. Controlli su tutto il territorio soprattutto verso Lignano e le zone di confine ...