Simona Ventura, il selfie senza trucco in accappatoio divide: «Ma che ti sei combinata?» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un ritorno in grande stile per Simona Ventura. La conduttrice sarà in tv questa sera, martedì 31 marzo 2021, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, con la prima edizione italiana di Game of Games – Gioco Loco, prodotta da Blu Yazmine per Rai 2, basato sull’omonimo format statunitense che ha debuttato sulla NBC nel 2017 di Ellen DeGeneres. Ad un giorno dal debutto Super Simo ha pubblicato su Instagram uno scatto che la mostra al naturale, senza un filo di trucco. Una foto che ha diviso i follower: per fortuna la Ventura ha potuto contare sul supporto dei suoi fedelissimi. leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi infastidita dalla presenza di una naufraga all’Isola: retroscena bomba sul reality Simona Ventura Instagram foto senza ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un ritorno in grande stile per. La conduttrice sarà in tv questa sera, martedì 31 marzo 2021, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, con la prima edizione italiana di Game of Games – Gioco Loco, prodotta da Blu Yazmine per Rai 2, basato sull’omonimo format statunitense che ha debuttato sulla NBC nel 2017 di Ellen DeGeneres. Ad un giorno dal debutto Super Simo ha pubblicato su Instagram uno scatto che la mostra al naturale,un filo di. Una foto che ha diviso i follower: per fortuna laha potuto contare sul supporto dei suoi fedelissimi. leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi infastidita dalla predi una naufraga all’Isola: retroscena bomba sul realityInstagram foto...

