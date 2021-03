Roma | ha un malore in casa | paziente oversize soccorsa dai Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Alle 18 di questo pomeriggio, alla Borghesiana, è stato richiesto l’intervento della Sala Operativa del Comando dida parte dei sanitari del 118. La Squadra 12/A, il Nucleo SAF (con il supporto dell’Autoscala AS/12) è stata inviata in via San Fratello per il soccorso di una persona, di notevoli dimensioni, che doveva essere portata con urgenza in ospedale. A tal riguardo, il personale VVF ha assicurato alla donna una speciale barella ancorata all’autoscala così da rendere possibile il trasporto dall’abitazione (situata al primo piano) fino all’ambulanza. Una volta in salvo è stata affidata al personale medico per il trasporto in ospedale e le cure mediche. 1 di 2 ...

Il Corriere della Città

