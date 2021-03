(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il piano nazionale di ripresa e resilienza “è un’di sviluppo molto importante per il nostro Paese”, e per questo “uno”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo in Aula alla Camera.“La strategia di politica economica deve includere anche i fondi strutturali europei, il fondo di sviluppo e coesione, oltre che naturalmente la legislazione ordinaria”, ha spiegato, che ha aggiunto: “Come giustamente sottolineato nella Relazione la definizione di una governance snella e ben definita a livello centrale e nelle autonomia territoriali è un nodo cruciale”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #recovery 'Ogni euro speso dovrà essere rendicontato' dice il ministro dell'Economia #Franco.… - IlModeratoreWeb : Recovery, Franco “Grande occasione, serve uno sforzo corale” - - nestquotidiano : Recovery, Franco “Grande occasione, serve uno sforzo corale” - CorriereCitta : Recovery, Franco “Grande occasione, serve uno sforzo corale” - ItaliaOggi : Recovery plan, Franco (Mef): verrà rendicontato ogni euro speso -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Franco

Agenzia ANSA

Così il ministro dell'Economia, Danieleintervenendo in Aula alla Camera sulPlan. "Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà ...Il ministro dell'Economia Danieleha chiamato tutte le istituzioni a "uno sforzo corale" per la buona riuscita delPlan . Nella sua relazione alla Camera ha auspicato "un dialogo aperto e costruttivo" per affrontare la ...Il governo ha dato parere positivo alla risoluzione di maggioranza sul Recovery plan che chiede il “pieno coinvolgimento” delle Camere in ogni fase del piano, anche in quella subito precedente alla pr ...ROMA (ITALPRESS) – Il piano nazionale di ripresa e resilienza “è un’occasione di sviluppo molto importante per il nostro Paese”, e per questo “serve uno sforzo corale”. Lo ha detto il ministro dell’Ec ...