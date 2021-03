Petr Kellner ha perso la vita per un incidente in elicottero in Alaska (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’uomo più ricco della Repubblica Ceca nella notte di sabato scorso è morto in un viaggio vacanza con altre 4 persone, lascia vacante la guida della compagnia PFF Group, il gruppo che Kellner aveva contribuito a fondare e deteneva il 98,9%. Kellner ha avuto in passato interessi in Italia come azionista delle Generali Raffaele Panico Praga. La repubblica Ceca è ancora scioccata per la tragedia occorsa all’uomo più ricco del Paese, l’improvvisa morte di Petr Kellner, a seguito di un incidente in elicottero, avvenuto sabato scorso. Si trovava in viaggio sulle montagne dell’Alaska, con lui hanno perso la vita altre quattro persone, tra cui il pilota, una guida sciistica e due passeggeri. Di notte i soldati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’uomo più ricco della Repubblica Ceca nella notte di sabato scorso è morto in un viaggio vacanza con altre 4ne, lascia vacante la guida della compagnia PFF Group, il gruppo cheaveva contribuito a fondare e deteneva il 98,9%.ha avuto in passato interessi in Italia come azionista delle Generali Raffaele Panico Praga. La repubblica Ceca è ancora scioccata per la tragedia occorsa all’uomo più ricco del Paese, l’improvvisa morte di, a seguito di unin, avvenuto sabato scorso. Si trovava in viaggio sulle montagne dell’, con lui hannolaaltre quattrone, tra cui il pilota, una guida sciistica e due passeggeri. Di notte i soldati ...

