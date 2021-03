Petagna e Rrahmani recuperati per la partita col Crotone (Di mercoledì 31 marzo 2021) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la ripresa di campionato, sabato 3 aprile con il Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazioni di passing drill. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Rrahmani e Petagna hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme ha fatto differenziato e piscina. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la ripresa di campionato, sabato 3 aprile con il, 29esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazioni di passing drill. Successivamente esercitazione tattica ea campo ridotto.hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme ha fatto differenziato e piscina. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. L'articolo ilNapolista.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Rrahmani e Petagna in gruppo, ultime su Demme ed Ospina, il report - napolimagazine : ALLENAMENTO - Napoli, Rrahmani e Petagna in gruppo, ultime su Demme ed Ospina, il report - apetrazzuolo : ALLENAMENTO - Napoli, Rrahmani e Petagna in gruppo, ultime su Demme ed Ospina, il report - tuttonapoli : UFFICIALE - Petagna e Rrahmani in gruppo, novità su Ospina e Demme: il report - napolista : Petagna e Rrahmani tornano a lavorare in gruppo Gattuso recupera i due giocatori per la partita col Crotone. Demme… -