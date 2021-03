Isola 2021, nuove naufraghe sbarcano nella prossima puntata: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 31 marzo 2021) All’Isola dei Famosi 2021 è tempo di nuovi arrivi. Nel corso della prossima puntata, quella in onda in diretta giovedì 1 aprile, non assisterà infatti solo al ritorno a sorpresa dei naufraghi che si trovano attualmente a Parasite Island – ovvero Brando Giorgi, Ubaldo Lanza, Fariba Tehrani e Vera Gemma – ma anche allo sbarco di due nuove concorrenti. Si tratta infatti di due donne e sappiamo ormai con certezza che loro non ci sarà la show-girl e attrice Emanuela Tittocchia, come si ipotizzava inizialmente. Le due naufraghe sono infatti Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Entrambe sono alla loro prima esperienza in un reality show e se il nome della Kostner non ha bisogno di presentazioni, visto che si tratta di una delle più famose campionesse italiane ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) All’dei Famosiè tempo di nuovi arrivi. Nel corso della, quella in onda in diretta giovedì 1 aprile, non assisterà infatti solo al ritorno a sorpresa dei naufraghi che si trovano attualmente a Parasite Island – ovvero Brando Giorgi, Ubaldo Lanza, Fariba Tehrani e Vera Gemma – ma anche allo sbarco di dueconcorrenti. Siinfatti di due donne e sappiamo ormai con certezza che loro non ci sarà la show-girl e attrice Emanuela Tittocchia, come si ipotizzava inizialmente. Le duesono infatti Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Entrambe sono alla loro prima esperienza in un reality show e se il nome della Kostner non ha bisogno di presentazioni, visto che sidi una delle più famose campionesse italiane ...

