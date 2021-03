I Santi di Giovedì 1 Aprile 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 1 Aprileda www.Santiebeati.it Giovedì SANTO – CENA DEL SIGNORE – SolennitàIl giorno del Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali, il vescovo con solenne cerimonia consacra il Sacro Crisma, mentre nel tardo pomeriggio c’è la celebrazione della Messa in “Cena Domini”, cioè la ‘Cena del Signore’….www.Santiebeati.it/dettaglio/20256 Santa MARIA EGIZIACA Il racconto della sua vita confina spesso con la leggenda. Di sicuro era nata nel IV secolo ad Alessandria d’Egitto e si guadagnava da vivere facendo la prostituta. Fuggita da casa a 12 anni, a 29 si imbarcò su una nave di pellegrini diretta in Terra Santa. Arrivata a Gerusalemme, volle partecipare alla festa dell’Esaltazione della croce al Santo Sepolcro. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) IDEL GIORNO, 1da www.ebeati.itSANTO – CENA DEL SIGNORE – SolennitàIl giorno delSanto è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali, il vescovo con solenne cerimonia consacra il Sacro Crisma, mentre nel tardo pomeriggio c’è la celebrazione della Messa in “Cena Domini”, cioè la ‘Cena del Signore’….www.ebeati.it/dettaglio/20256 Santa MARIA EGIZIACA Il racconto della sua vita confina spesso con la leggenda. Di sicuro era nata nel IV secolo ad Alessandria d’Egitto e si guadagnava da vivere facendo la prostituta. Fuggita da casa a 12 anni, a 29 si imbarcò su una nave di pellegrini diretta in Terra Santa. Arrivata a Gerusalemme, volle partecipare alla festa dell’Esaltazione della croce al Santo Sepolcro. ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Giovedì Messa del Crisma, Fontana "coraggio, non temete" Dopo l'omelia l'Arcivescovo ha benedetto gli olii santi " il Crisma, l'Olio dei Catecumeni e l'Olio ... Domani, giovedì 1 aprile, alle 18 , ancora in Cattedrale, vi sarà la celebrazione della Messa in ...

Dopo l'omelia l'Arcivescovo ha benedetto gli olii" il Crisma, l'Olio dei Catecumeni e l'Olio ... Domani,1 aprile, alle 18 , ancora in Cattedrale, vi sarà la celebrazione della Messa in ...