Giulia Salemi ammette le sue colpe con Tommaso e parla di Dayane

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 31 marzo 2021)diZorzi Un’amicizia ancora in bilico e non propriamente chiusa, quella traZorzi e. I due speravano al GF Vip di poter risolvere le loro divergenze, ma così non è stato. Il reality, infatti, li ha allontanati ancora di più. Nonostante tutto, però, nel corso della prima puntata L'articolo proviene da Novella 2000.