Genesis X Concept - La coupé elettrica a metà tra passato e futuro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lasvela la sua interpretazione dellasportiva. Si tratta della X, presentata a Los Angeles con l'obiettivo di mostrare l'evoluzione futura del design che è stato introdotto sui modelli più recenti del marchio premium della Hyundai. Stile atra. Lo stile è inedito, ma prende spunto dal tema "two lines" che caratterizza le vetture della Casa già in commercio, come nel caso dei gruppi ottici, i quali sono divisi in due linee orizzontali che proseguono sulle fiancate. Nonostante il minor ingombro della meccanica, le proporzioni sono piuttosto classiche e troviamo elementi decisamente sportivi come i passaruota bombati e le generose prese d'aria frontali, le quali condividono lo spazio con la grande mascherina Crest ...