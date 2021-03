Frosinone | fugge sul kart | bloccato dopo 1 ora di inseguimento

Advertising

Il Fatto Quotidiano

La Polizia ha bloccato un uomo che sfrecciava su un kart in barba a tutti i divieti. L'incredibile inseguimento in Ciociaria tra, Alatri e VeroliLe Forze dell'Ordine hanno intercettato - nella tarda serata del 29 marzo - su una strada della provincia diun uomo che guidava un go - kart senza indossare il casco. All'alt dei poliziotti, il novello 'Mario - Kart' si è dato alla fuga ad alta velocità toccando i 150 km/h. Ne è nato un pericoloso ...RCS MediaGroup S.p.A.L'uomo guidava il go-kart senza casco. All’alt dei poliziotti, si è dato alla fuga: l'inseguimento è durato oltre un'ora ...