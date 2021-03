Formula 1 | Leclerc | “Vogliamo tornare a lottare per la vittoria molto presto”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Charlessul GP del Bahrain: “Speravo di riuscire a tenere dietro Bottas. Purtroppo non ci sono riuscito”. ROMA – A mente fredda Charlesè ritornato sul GP del Bahrain. Il monegasco ha ripercorso la prima gara stagionale che si è conclusa con un sesto posto. “Sono riuscito a superarlo – ha detto il pilota della Ferrari, riportatopassion.it – ma senza correre rischi stupidi . Prima della gara, cerchi sempre di immaginare la tua gara, le lotte che vorresti avere e cosa vorresti evitare. Bottas era un po’ un punto interrogativo perché nelle seconde libere non ha dimostrato di essere così competitivo sul passo gara come tuti ci saremmo aspettati. Quindi abbiamo avuto una speranza di tenerlo dietro dopo il via, cosa che non si è concretizzata“.: “Felice dei ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LA PRIMA POLE DEL 2021 VA A SUPER MAX ?? ?? Che distacco a Hamilton ed è anche super Leclerc Il resoconto ?… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | Piero #Ferrari: “Storia di #Sainz intrigante” - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Felpa con cappuccio Ferrari Formula Uno'16 Leclerc''55 Sainz' F1 2021 Inspired'da Jump Graphics… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Piero #Ferrari: “Storia di #Sainz intrigante” - FormulaPassion : #F1 | Piero #Ferrari: “Storia di #Sainz intrigante” -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Leclerc

Comunque sì, in qualificaera quarto e al via si è persino permesso di superare una ... Anche la nuovadella Champions sembra figlia solo della ossessione denaro. 'Secondo me si sta ...è giovane ma è già una garanzia. Sainz è nuovo per noi, ovviamente lo conosco meno ma so che si è inserito bene nella squadra ", ha detto Ferrari al Resto del Carlino. Lo spagnolo è il nuovo ...Secondo quanto emerso dal primo Gp della stagione, per il terzo posto in classifica costruttori sarà sfida tra la rossa Ferrari e l'arancione McLaren ...Il pilota inglese del team Mercedes ha chiuso primo sotto la bandiera a scacchi. GP Bahrain 2021, leggi il risultato di gara e la cronaca. Prima parte di gara non particolarmente esaltante per il pilo ...