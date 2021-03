Ferruccio De Bortoli in pole position per la presidenza Rai

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Quanti nomi in corsa per il rinnovo dei vertici Rai MF – Milano Finanza, pagina 6, di Andrea Montanari. I tempi stringono, i partiti sono in azione. Tra le tante aziende pubbliche che vanno al rinnovo dei vertici nei prossimi mesi c’è anche la Rai, terreno solitamente non facile di confronto tra i partiti per la definizione di un equilibrio in seno al cda e tra le tre principali emittenti, Rai1, Rai2 e Rai3. Il tal senso le varie anime che compongono la maggioranza «bulgara» che appoggia il governo Draghi – di fatto solo Fratelli d’Italia è all’opposizione – stanno valutando come posizionarsi. Il tandem presidente-direttore generale è il nodo principale della questione. In tal senso per il ruolo di numero uno della tv di Stato il nome più accreditato, già più volte emerso negli anni passati, è quello diDe, già direttore (due volte) ...