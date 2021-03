Emilio Fede, è appena arrivata la brutta notizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentata estorsione a carico dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede. Si tratta del processo per fotoricatto nei confronti di Maurizio Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset. Secondo l’accusa Crippa decise il licenziamento del giornalista a causa del caso Ruby. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di Fede, che vive a Napoli e lo scorso dicembre è stato ricoverato in un Covid hotel. Lo hanno anche condannato a versare 2mila euro alla Cassa delle Ammende. Ad avviso della Suprema Corte, merita convalida il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano che il 4 aprile 2019 ha lievemente diminuito l’originaria condanna di primo grado pari a due anni e tre mesi di reclusione. Secondo gli ermellini, i magistrati lombardi hanno “adeguatamente giustificato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentata estorsione a carico dell’ex direttore del Tg4. Si tratta del processo per fotoricatto nei confronti di Maurizio Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset. Secondo l’accusa Crippa decise il licenziamento del giornalista a causa del caso Ruby. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di, che vive a Napoli e lo scorso dicembre è stato ricoverato in un Covid hotel. Lo hanno anche condannato a versare 2mila euro alla Cassa delle Ammende. Ad avviso della Suprema Corte, merita convalida il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano che il 4 aprile 2019 ha lievemente diminuito l’originaria condanna di primo grado pari a due anni e tre mesi di reclusione. Secondo gli ermellini, i magistrati lombardi hanno “adeguatamente giustificato ...

