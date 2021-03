Dalla face detection ai droni uccello, in Cina è la dittatura della sorveglianza (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultima denuncia, in ordine di tempo, è quella dell’Australian Strategic Policy Institute, che in un suo ampio rapporto dal titolo “Mapping China’s Technology Giant” ha spiegato tra l’altro come la Cina, con l’attivo coinvolgimento delle sue maggiori aziende nel settore tecnologico avanzato, utilizzi strumenti di controllo pervasivo per ottimizzare la feroce repressione della minoranza di religione islamica degli Uiguri, nella regione dello Xinjiang. Il rapporto spiega come anche Huawei sia “profondamente coinvolta nella sorveglianza, repressione e persecuzione in corso contro gli uiguri e altre comunità di minoranze etniche musulmane nello Xinjiang con la fornitura di telecamere di sorveglianza, centri di comando e controllo, tecnologie di riconoscimento facciale e di targhe automobilistiche, laboratori di dati, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultima denuncia, in ordine di tempo, è quella dell’Australian Strategic Policy Institute, che in un suo ampio rapporto dal titolo “Mapping China’s Technology Giant” ha spiegato tra l’altro come la, con l’attivo coinvolgimento delle sue maggiori aziende nel settore tecnologico avanzato, utilizzi strumenti di controllo pervasivo per ottimizzare la feroce repressioneminoranza di religione islamica degli Uiguri, nella regione dello Xinjiang. Il rapporto spiega come anche Huawei sia “profondamente coinvolta nella, repressione e persecuzione in corso contro gli uiguri e altre comunità di minoranze etniche musulmane nello Xinjiang con la fornitura di telecamere di, centri di comando e controllo, tecnologie di riconoscimento facciale e di targhe automobilistiche, laboratori di dati, ...

Advertising

Tanietta14 : RT @HuffPostItalia: Dalla face detection ai droni uccello, in Cina è la dittatura della sorveglianza - ale_visentin : RT @HuffPostItalia: Dalla face detection ai droni uccello, in Cina è la dittatura della sorveglianza - davydunz : RT @HuffPostItalia: Dalla face detection ai droni uccello, in Cina è la dittatura della sorveglianza - HuffPostItalia : Dalla face detection ai droni uccello, in Cina è la dittatura della sorveglianza - patty75443750 : @MandarinaCinese Da ieri ho deciso di non parlarne più e così sarà, qsto twtt è di ieri. Cmq per risponderti che po… -