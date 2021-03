Advertising

TV7Benevento : Covid: Fregolent (Iv), 'bene riaprire in base a dati e vaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fregolent

ilgazzettino.it

VENEZIA - Mentre una parte della Lega veneta cerca di depotenziare il caso, trasferendo al partito nazionale ogni decisione sul caso del bonusincassato dalla senatrice trevigiana, a riaccendere i fari sulla vicenda, a pochi giorni dalla decisione del ...Il caso della senatrice che ha riscosso un bonus da 240 euro , come rimborso per l'emergenza, scuote ancora la Lega in Veneto. Se da un lato il partito è intenzionato a varare una ..., ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Lo abbiamo sempre chiesto e finalmente è stato introdotto un criterio che permetta di riaprire le attività in sicurezza sulla base dei dati scientifici e dell'andamento de ...Tamponi e quarantena. Per chi sogna una vacanza fuori dalle restrizioni italiane il governo ha deciso di imporre ulteriori limitazioni: per scoraggiare ...