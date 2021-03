Covid, con la pandemia povertà in aumento (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pandemia di coronavirus sta creando nuovi poveri. “Al momento i nuovi poveri sono la metà delle persone che si rivolgono alle nostre strutture, stiamo parlando del 48%, rispetto al 31% della pre-pandemia. Aumentano gli italiani, le donne con figli minori e le fasce giovanili, toccate dal precariato e dai contratti a tempo determinato”. Lo dice all’Adnkronos Federica De Lauso dell’ufficio studi Caritas italiano, facendo un ritratto dei nuovi poveri per effetto della pandemia che si rivolgono in tutta Italia alle strutture della Caritas. “Ci hanno chiesto aiuto – continua De Lauso – anche molte persone in cassa integrazione, laddove ci sono situazioni già a basso e mono reddito l’80% dello stipendio può essere un problema, e tanti lavoratori autonomi. Tutte persone che si sono aggiunte a quelli che già conoscevamo, come casalinghe e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladi coronavirus sta creando nuovi poveri. “Al momento i nuovi poveri sono la metà delle persone che si rivolgono alle nostre strutture, stiamo parlando del 48%, rispetto al 31% della pre-. Aumentano gli italiani, le donne con figli minori e le fasce giovanili, toccate dal precariato e dai contratti a tempo determinato”. Lo dice all’Adnkronos Federica De Lauso dell’ufficio studi Caritas italiano, facendo un ritratto dei nuovi poveri per effetto dellache si rivolgono in tutta Italia alle strutture della Caritas. “Ci hanno chiesto aiuto – continua De Lauso – anche molte persone in cassa integrazione, laddove ci sono situazioni già a basso e mono reddito l’80% dello stipendio può essere un problema, e tanti lavoratori autonomi. Tutte persone che si sono aggiunte a quelli che già conoscevamo, come casalinghe e ...

