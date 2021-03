Bitcoin | la rete blockchain

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi siamo qui per parlare della criptovaluta più conosciuta al mondo: la. Prima di tutto per parlare di, bisogna capire cos’è una criptovaluta. In questo articolo spiegheremo poco per volta tutti i passaggi, così da arrivare alla fine ad avere una nozione base della moneta in questione, per chi fosse così interessato ad investire nelle attività di trading. Quindi, una criptovaluta è quella che si considera una moneta digitale, cioè virtuale, che serve anzitutto come strumento di scambio. Adottano un sistema di crittografia per eseguire delle transazioni, in modo tale che, sia l’investitore che l’offerente, siano coperti da privacy. Laè stata la prima ad essere creata, nata nel 2009. Prima di essa avevano già stato provato, negli anni ‘90, ad inventare qualcosa di simile, ma vari problemi sviluppatosi nel ...