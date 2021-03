Arrestato 're' delle truffe on line (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Un 63enne, originario della provincia di Cosenza, è stato Arrestato in un piccolo centro nei pressi di Roma, dove si nascondeva per sfuggire alla condanna a oltre 7 anni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa ed estorsione. La polizia postale e la sezione di polizia giudiziaria di Cosenza, con il supporto della polizia postale di Roma, dopo nuove indagini, avviate a seguito di ulteriori, recenti, truffe hanno consentito di individuare il latitante in provincia di Roma, a Colleferro. L'uomo è stato sorpreso, in un appartamento, alle prime ore del mattino in possesso di numerosi strumenti informatici e documenti ora sotto sequestro, diversi telefoni cellulari, carte di pagamento e dispositivi per la connessione Internet. Dalle indagini è emerso che aveva ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Un 63enne, originario della provincia di Cosenza, è statoin un piccolo centro nei pressi di Roma, dove si nascondeva per sfuggire alla condanna a oltre 7 anni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa ed estorsione. La polizia postale e la sezione di polizia giudiziaria di Cosenza, con il supporto della polizia postale di Roma, dopo nuove indagini, avviate a seguito di ulteriori, recenti,hanno consentito di individuare il latitante in provincia di Roma, a Colleferro. L'uomo è stato sorpreso, in un appartamento, alle prime ore del mattino in possesso di numerosi strumenti informatici e documenti ora sotto sequestro, diversi telefoni cellulari, carte di pagamento e dispositivi per la connessione Internet. Dalle indagini è emerso che aveva ...

