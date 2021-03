Akash Kumar senza freni su Andrea Zelletta | “Non conosco i comodini Io ero da Armani | lui…”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi,continua a far parlare di sé. Il modello negli ultimi giorni è stato protagonista di vari attacchi social nei confronti di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, rispettivamente conduttrice e opinionisti del reality. Il ragazzo parla spesso della sua carriera nel mondo della moda e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

