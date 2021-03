Adamello, il ‘libro della natura’ in cui è scritta la storia climatica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con i suoi 270 metri di ghiaccio rappresenta il più importante archivio della storia ambientale ed umana delle Alpi italiane, in particolare della Lombardia: il Ghiacciaio del Mandrone, sul massiccio dell’Adamello, il ghiacciaio più profondo d’Italia che ora racconterà com’è cambiato il clima e qual è stato l’impatto dell’uomo sulle Alpi Centrali negli ultimi secoli. Per la prima volta, questo ‘libro della natura’ verrà infatti aperto grazie al progetto Ada 270 con la perforazione dei 270 metri di ghiaccio. Il 6 aprile prenderanno il via l’allestimento del campo base e i lavori di preparazione alla perforazione, che durerà circa tre settimane. Grazie a una serie di strumenti di perforazione e conservazione del ghiaccio, il progetto prevede l’estrazione di una ‘carota’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con i suoi 270 metri di ghiaccio rappresenta il più importante archivioambientale ed umana delle Alpi italiane, in particolareLombardia: il Ghiacciaio del Mandrone, sul massiccio dell’, il ghiacciaio più profondo d’Italia che ora racconterà com’è cambiato il clima e qual è stato l’impatto dell’uomo sulle Alpi Centrali negli ultimi secoli. Per la prima volta, questoverrà infatti aperto grazie al progetto Ada 270 con la perforazione dei 270 metri di ghiaccio. Il 6 aprile prenderanno il via l’allestimento del campo base e i lavori di preparazione alla perforazione, che durerà circa tre settimane. Grazie a una serie di strumenti di perforazione e conservazione del ghiaccio, il progetto prevede l’estrazione di una ‘carota’ ...

gvezzoli : RT @unimib: Il Ghiacciaio del Mandrone, sull’Adamello, ha molto da raccontare in termini di ambiente e #clima, e per la prima volta questo… - unimib : Il Ghiacciaio del Mandrone, sull’Adamello, ha molto da raccontare in termini di ambiente e #clima, e per la prima v… -

Ultime Notizie dalla rete : Adamello ‘libro Adamello World Cup 2020 sci alpinismo: gare sprint e vertical race DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi