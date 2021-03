Vetture elettriche: appello di Anfia, Federauto e Unrae (Di martedì 30 marzo 2021) Anfia (associazione dei produttori), Federauto (concessionari) e Unrae (Case estere) hanno indetto una conferenza stampa per lanciare un appello alle istituzioni sul rinnovamento del settore auto e sulle Vetture elettriche. Le tre associazioni sostengono che, soprattutto in questo periodo delicato causato dall’epidemia di coronavirus, l’Italia si debba dotare di un programma specifico per favorire la Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021)(associazione dei produttori),(concessionari) e(Case estere) hanno indetto una conferenza stampa per lanciare unalle istituzioni sul rinnovamento del settore auto e sulle. Le tre associazioni sostengono che, soprattutto in questo periodo delicato causato dall’epidemia di coronavirus, l’Italia si debba dotare di un programma specifico per favorire la

Advertising

StampaNovara : Novara, quindici nuove colonnine per la ricarica delle vetture elettriche - ANSA_Motori : Nuove colonnine per vetture elettriche a Cosenza - #ANSAmotori - Guruitter : @disinformatico Quante vetture elettriche, come produzione batterie ed energia, equivale questa esplosione in termi… - EstebBeltramino : Nuove colonnine per vetture elettriche a Cosenza #motori - Silvestro52 : RT @KersevanRoberto: Troll senza fine @GiaSilvestrini ??retwitta disastroso articolo dei sub-troll di qualenergia?? che dicono 'Mercato auto… -