Tsunoda | il giapponese è stata la sorpresa del weekend

Yuki Tsunoda è stata la grande sorpresa del primo weekend della Formula Uno. Il giapponese ha collezionato i primi punti della stagione per la scuderia dell'Alpha Tauri, mettendo in mostra il suo grande talento e sorpassando uno dei suoi idoli come Alonso. Nel post gara del primo gran premio stagionale della Formula Uno, Tsunoda ha parlato così della sua prima gara nella massima federazione del motorsport: "Sono ovviamente contento ed orgoglioso di aver concluso il weekend in zona punti. Era davvero tanto tempo che un pilota giapponese non terminava un Gran Premio nella top-10. Ma sono contrariato con me stesso per la ...

