Tapiro a Cassano | Con Totti tutta la notte in giro e poi a Trigoria

Advertising

TuttoMercatoWeb : Tapiro d'Oro a Cassano: 'Con Totti uscivamo tutta la notte. A volte andavamo direttamente a Trigoria' - TL_News360 : RT @Striscia: Il talento barese non ha apprezzato la serie tv su #Totti #speravodemorìprima @VStaffelli - siamo_la_Roma : ? #Cassano premiato con il Tapiro d'Oro ?? Le sue parole sulla serie tv di #sky ?? 'A casa di #Totti mi sono sempre c… - Striscia : Il talento barese non ha apprezzato la serie tv su #Totti #speravodemorìprima @VStaffelli - infoitsport : Tapiro d’Oro a Cassano: “Con Totti fuori tutta la notte, poi a Trigoria” -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro Cassano

Commenta per primo Valerio Staffelli ha consegnato ild'oro ad Antonio, 'attapirato' per non essere stato adeguatamente rappresentato, a suo dire, nella serie tv targata Sky 'Speravo de morì prima', dedicata all'ex capitano della Roma ...... è stato intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia , che gli ha consegnato ild'oro. Questo un estratto dell'intervento dinella puntata che andrà in onda questa sera: "...L’ex giocatore giallorosso dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro: “Castellitto con Totti non c’entra nulla, assomiglia di più a Perin” Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staf ...CASSANO STRISCIA TAPIRO – Questa sera a Striscia la notizia, Canale 5, ore 20.35, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Antonio Cassano, “attapirato” per non essere stato adeguatamente ...