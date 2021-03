Salvini alla stampa: “Letta intervistato oltre un’ora? Allora resto” (Di martedì 30 marzo 2021) Siparietto alla stampa estera di Matteo Salvini, che dopo un’ora di serrate domande da parte dei giornalisti stranieri, chiede della performance di Enrico Letta, in quella sede. “Io dovrei andare, ma prima ditemi quando è venuto a farsi intervistare il leader del Pd quanto è rimasto”. Il moderatore dell’incontro, il collega che ha raccolto le domande, riferisce che Letta si è sottoposto a un’ora e mezzo di domande, da remoto. “Bene – sorride Salvini – Allora resto ancora, devo solo mandare un messaggio, dicendo che sono in ritardo…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Sipariettoestera di Matteo, che dopodi serrate domande da parte dei giornalisti stranieri, chiede della performance di Enrico, in quella sede. “Io dovrei andare, ma prima ditemi quando è venuto a farsi intervistare il leader del Pd quanto è rimasto”. Il moderatore dell’incontro, il collega che ha raccolto le domande, riferisce chesi è sottoposto ae mezzo di domande, da remoto. “Bene – sorrideancora, devo solo mandare un messaggio, dicendo che sono in ritardo…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

