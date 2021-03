Quando il canale di Suez fu al centro delle tensioni mondiali (Di martedì 30 marzo 2021) Veniamo finalmente al nucleo del nostro discorso: la nazionalizzazione del canale di Suez e il conflitto che ne seguí. Quanto detto finora ne rappresenta l’insostituibile premessa onde il lettore possa coglierne i complicati accadimenti con cognizione di causa. La guerra combattuta nell’ottobre-novembre 1956 tra, da una parte, l’Egitto di Nasser e, dall’altra, l’alleanza tripartita Gran Bretagna-Francia-Israele è stata variamente denominata. La gran parte della storiografia la indica come “seconda guerra arabo-israeliana”, dopo la prima del 1948, ma la definizione è impropria, sia perché, da parte araba, fu combattuta dal solo Egitto, sia perché, oltre a Israele, vi parteciparono due potenze europee, Gran Bretagna e Francia, non direttamente coinvolte, invece, negli altri quattro conflitti (1948, 1967, 1973 e 1980) tra sionisti e stati arabi. Nei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 marzo 2021) Veniamo finalmente al nucleo del nostro discorso: la nazionalizzazione deldie il conflitto che ne seguí. Quanto detto finora ne rappresenta l’insostituibile premessa onde il lettore possa coglierne i complicati accadimenti con cognizione di causa. La guerra combattuta nell’ottobre-novembre 1956 tra, da una parte, l’Egitto di Nasser e, dall’altra, l’alleanza tripartita Gran Bretagna-Francia-Israele è stata variamente denominata. La gran parte della storiografia la indica come “seconda guerra arabo-israeliana”, dopo la prima del 1948, ma la definizione è impropria, sia perché, da parte araba, fu combattuta dal solo Egitto, sia perché, oltre a Israele, vi parteciparono due potenze europee, Gran Bretagna e Francia, non direttamente coinvolte, invece, negli altri quattro conflitti (1948, 1967, 1973 e 1980) tra sionisti e stati arabi. Nei ...

