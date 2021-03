PREGLIASCO: “MEDICI NO VAX COME IMBOSCATI IN GUERRA, A SUO TEMPO I SOLDATI VENIVANO FUCILATI SUL POSTO”. IL WEB INSORGE (Di martedì 30 marzo 2021) “Questi operatori sanitari sono una minoranza: ci sono gli eroi e ci sono i vigliacchi” Sull’obbligo vaccinale contro il Coronavirus per gli operatori sanitari “voglio vedere quale sarà il meccanismo. Non vaccinarsi vuol dire essere IMBOSCATI, COME in una GUERRA. A suo TEMPO i SOLDATI VENIVANO FUCILATI sul POSTO se non andavano alla GUERRA, era proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 30 marzo 2021) “Questi operatori sanitari sono una minoranza: ci sono gli eroi e ci sono i vigliacchi” Sull’obbligo vaccinale contro il Coronavirus per gli operatori sanitari “voglio vedere quale sarà il meccanismo. Non vaccinarsi vuol dire esserein una. A suosulse non andavano alla, era proviene da Database Italia.

