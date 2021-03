Pavia, più linee vaccinali E si accelera sui sieri per i grandi anziani (Di martedì 30 marzo 2021) Un migliaio di vaccinazioni fino a venerdì e poi V - day nel fine settimana: si accelera sui vaccini per i grandi anziani, coloro che hanno più di 80 anni e sono ancora in attesa anche della prima ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 30 marzo 2021) Un migliaio di vaccinazioni fino a venerdì e poi V - day nel fine settimana: sisui vaccini per i, coloro che hanno più di 80 anni e sono ancora in attesa anche della prima ...

Advertising

philosophylinks : RT @Dante_Aligheri: Divina Commedia, scoperte delle pergamene del 1350 al Ghisleri di Pavia. - paola09423465 : @LoveangelAnna Io e mio marito ci siamo conosciuti casualmente più di 20 anni fa su MSN(vecchia chat della tim)Io P… - Mishimajakowskj : @AlessandroPonz4 @recifar Si purtroppo, la provincia di Pavia è di gran lunga la peggiore nella già disastrata Lomb… - classe_tumblr : @maurovanetti Ma che stai dicendo? Si manifesta senza ostacoli? Ma se i cortei sono illegali? E non dico perché la… - beatrice_pavia : RT @Iperborea_: Comunque chi magari capisce zero di danza, guarda la Celentano con la faccia schifata e pensa che Martina non sappia ballar… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia più Pavia, più linee vaccinali E si accelera sui sieri per i grandi anziani Ieri sono state somministrate 129 dosi su 144 prenotazioni a Vigevano e 100 su 145 a Pavia Ma l'esigenza della popolazione è quella di avere sempre più centri vaccinali. "Le persone in età avanzata o ...

Agricoltura, in arrivo 14 milioni per aziende biologiche ... numeri che testimoniano la spinta verso un'agricoltura sempre più sostenibile. Regione Lombardia, ...262 Brescia 569 Como 87 Cremona 155 Lecco 68 Lodi 64 Mantova 330 Milano 502 Monza e Brianza 80 Pavia ...

Ieri sono state somministrate 129 dosi su 144 prenotazioni a Vigevano e 100 su 145 aMa l'esigenza della popolazione è quella di avere semprecentri vaccinali. "Le persone in età avanzata o ...... numeri che testimoniano la spinta verso un'agricoltura sempresostenibile. Regione Lombardia, ...262 Brescia 569 Como 87 Cremona 155 Lecco 68 Lodi 64 Mantova 330 Milano 502 Monza e Brianza 80...