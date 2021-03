Ornella Pinto uccisa dal compagno: ordinanza in carcere per l’assassino (Di martedì 30 marzo 2021) Omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere l’ex compagno di Ornella Pinto, Pinotto Iacomino. La donna è stata uccisa a Napoli, all’interno della sua abitazione, lo scorso 13 marzo con 15 coltellate. Omicidio Ornella Pinto, arrestato il compagno Oggi la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere l’exdi, Pinotto Iacomino. La donna è stataa Napoli, all’interno della sua abitazione, lo scorso 13 marzo con 15 coltellate. Omicidio, arrestato ilOggi la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Arrestato l'omicida di Ornella Pinto - - NapoliToday : #Cronaca Omicidio Ornella Pinto, ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'ex compagno… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Ornella Pinto fu uccisa nel sonno: ordinanza in carcere per Pinotto -… - larampait : #OrnellaPinto fu uccisa nel #sonno con 15 #coltellate - NotizieFrance : Ornella Pinto è stata uccisa nel sonno. Europa Verde e -