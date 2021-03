Mobilità docenti al via: si riduce al 25% la quota per i trasferimenti interprovinciali: più difficile il ricongiungimento familiare (Di martedì 30 marzo 2021) Mobilità docenti 2021, si riduce al 25% la quota dei trasferimenti interprovinciali per l’anno scolastico 2021/22. L'altro 25% dei posti destinati alla Mobilità sarà infatti riservato alla cosiddetta Mobilità professionale: passaggi di ruolo e/o di cattedra. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021)2021, sial 25% ladeiper l’anno scolastico 2021/22. L'altro 25% dei posti destinati allasarà infatti riservato alla cosiddettaprofessionale: passaggi di ruolo e/o di cattedra. L'articolo .

