Matthew Lewis: l'attore è stanco del personaggio di Neville

La saga di Harry Potter ha affascinato grandi ma soprattutto generazioni intere di giovani ed adolescenti che hanno sognato e fatto il tifo per gli aspiranti maghi. I libri fantasy di J. K. Rowling hanno subito raccolto un gran successo e naturalmente il Cinema ha sfruttato il fenomeno sbancando tutti i botteghini con la Serie Cinematografica che è diventata una leggenda. In particolare Matthew Lewis che dal 2001 interpretava Neville Longbottom ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Matthew Lewis: incastrato per sempre nel personaggio di Neville?

Quando il successo arriva così precocemente per un attore che da bambino cresce e diventa un ragazzo nel mezzo di una Serie Tv apprezzata dal pubblico per ...

