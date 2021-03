Luigi Lo Cascio | chi è l’attore dei Cento Passi | carriera e successi

(Di martedì 30 marzo 2021)Loè un attore e regista di professione, ha vestito i panni di Peppino Impastato nella celebre pellicola “I”.Lo, chi èche interpreta Peppino Impastato:(Getty Images)Prima di diventare attore,Loaveva ben altri progetti riguardo la sua vita, lui è un regista palermitano, il quale si divide tra teatro e cinema. Dopo il liceo decise che avrebbe tentato lada medico, cercando di passare il test d’ammissione. Purtroppo le cose le cose non sono andate come sperava, dopo qualche anno decise di fare. Nasce nel 1967, a Palermo il 20 Ottobre, tra i suoi piani di ...

Advertising

RaiTre : Siete pronti? @StefanoBollani e #Valentinacenni, anche questa sera apriranno la porta della loro casa musicale ad u… - BiancoCritico : RT @RaiTre: Siete pronti? @StefanoBollani e #Valentinacenni, anche questa sera apriranno la porta della loro casa musicale ad un altro ospi… - meg_abn : stasera a #ViaDeiMattiNumero0 c’è Luigi Lo Cascio - erreelleerre : RT @RaiTre: Siete pronti? @StefanoBollani e #Valentinacenni, anche questa sera apriranno la porta della loro casa musicale ad un altro ospi… - StefanoBollani : RT @RaiTre: Siete pronti? @StefanoBollani e #Valentinacenni, anche questa sera apriranno la porta della loro casa musicale ad un altro ospi… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Cascio

Il Mattino

Via Ugdulena 32 (Don Francesco Machì) 24) S. Caterina da Siena Via dell'Airone 18 - Borgo ... Lo- Ventimiglia di Sicilia (Don Gaetano Pravatà) 34) Maria SS. Immacolata Via V. La Mantia 1 " ...... Montedoro calcio Premio Agostino Lo(all'arbitro) Alberto Santoro, calcio Premio speranze Mario Vannini alle società emergenti Dattilo, calcio PremioPrestinenza al giornalista Orazio ...Luigi Lo Cascio è un attore e regista di professione, ha vestito i panni di Peppino Impastato nella celebre pellicola “I cento passi”.Chi è Desideria Rayner, la moglie dell'attore palermitano Luigi Lo Cascio? Se vuoi scoprirlo, leggi l'articolo.