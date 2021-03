Gazzetta: due indizi portano a Juric per la panchina del Napoli (Di martedì 30 marzo 2021) Due indizi non fanno una certezza, ma la possibilità di un approdo di Ivan Juric sulla panchina del Napoli per la prossima stagione, è molto più di un sospetto. Resta un’ipotesi, scrive la Gazzetta dello Sport, uno dei tanti nomi che va ad arricchire la lista di allenatori contattati dal presidente De Laurentiis, ma con il Verona ci sono già due trattative in ballo che potrebbero confermare l’interesse per Juric. Il ds Giuntoli infatti ha già chiuso l’accordo per Zaccagni e ora punta a fare lo stesso per Barak. Due operazioni che aprono ad una considerazione logica sull’interesse del Napoli per Juric. Oltre a Barak e Zaccagni (trattativa confermata dal suo procuratore Fausto Pari) il tecnico croato ritroverebbe Rrahmani che lui stesso ha valorizzato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Duenon fanno una certezza, ma la possibilità di un approdo di Ivansulladelper la prossima stagione, è molto più di un sospetto. Resta un’ipotesi, scrive ladello Sport, uno dei tanti nomi che va ad arricchire la lista di allenatori contattati dal presidente De Laurentiis, ma con il Verona ci sono già due trattative in ballo che potrebbero confermare l’interesse per. Il ds Giuntoli infatti ha già chiuso l’accordo per Zaccagni e ora punta a fare lo stesso per Barak. Due operazioni che aprono ad una considerazione logica sull’interesse delper. Oltre a Barak e Zaccagni (trattativa confermata dal suo procuratore Fausto Pari) il tecnico croato ritroverebbe Rrahmani che lui stesso ha valorizzato ...

