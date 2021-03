Falsi dati per evitare il lockdown "Troppi contagi, non li comunico" (Di martedì 30 marzo 2021) Gli arrestati sono accusati di aver alterato il flusso dei dati riguardante la pandemia, modificando il numero dei positivi e dei tamponi, diretto all'Istituto superiore di sanità, alterando la base dati su cui adottare i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 marzo 2021) Gli arrestati sono accusati di aver alterato il flusso deiriguardante la pandemia, modificando il numero dei positivi e dei tamponi, diretto all'Istituto superiore di sanità, alterando la basesu cui adottare i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus Segui su affaritaliani.it

