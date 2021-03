Covid: fonti P.Chigi, in Cdm anche norma per operatori no vax e concorsi (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Come da attese, nel Consiglio dei ministri di domani -in agenda alle 17.30- ci sarà anche la norma per i cosiddetti operatori no vax nonché la misura per un ritorno ai concorsi pubblici in presenza. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. Non è ancora chiaro se la misura che porterà tutti i sanitari a vaccinarsi -evitando così che chi ha rifiutato la somministrazione possa infettare malati o ospiti di Rsa- sarà contenuta nel nuovo decreto con le misure anti contagio o verrà introdotta con un provvedimento ad hoc. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Come da attese, nel Consiglio dei ministri di domani -in agenda alle 17.30- ci saràlaper i cosiddettino vax nonché la misura per un ritorno aipubblici in presenza. Lo confermanodi Palazzo. Non è ancora chiaro se la misura che porterà tutti i sanitari a vaccinarsi -evitando così che chi ha rifiutato la somministrazione possa infettare malati o ospiti di Rsa- sarà contenuta nel nuovo decreto con le misure anti contagio o verrà introdotta con un provvedimento ad hoc.

Advertising

fisco24_info : Decreto Covid, ipotesi allentamento misure in base a dati: Il provvedimento atteso domani in Cdm. Secondo fonti di… - ayurbea : RT @riktroiani: Saranno approvate domani in #Consigliodeiministri, insieme alle nuove disposizioni anti #covid, le norme sugli #operatorisa… - fisco24_info : Decreto covid, fonti: ok a norme su medici no vax e concorsi: Anche meccanismo per allentamento delle misure - daybinary : Decreto covid, fonti: ok a norme su medici no vax e concorsi - IzzoEdo : RT @riktroiani: Cosi' all'AGI fonti di AstraZeneca in merito alla notizia del cambio di denominazione del vaccino anti-Covid. 'La sigla 'Co… -