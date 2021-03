AstraZeneca | il nome commerciale è Vaxzevria | ecco il bugiardino dal sito Ema - PDF

(Di martedì 30 marzo 2021) Ildel vaccino. Così, per il vaccino sviluppato presso dal Jenner Institute dell'Università di Oxford in collaborazione con la societàe...

Advertising

infoitsalute : Il vaccino Astrazeneca “cambia nome”: ora si chiama Vaxzevria - fisco24_info : Vaccino Astrazeneca cambia nome, ora si chiama Vaxzevria: Il cambio di nome approvato dall'Ema il 25 marzo… - gael99 : RT @Genevievestufa: Astra Zeneca cambia nome ahahahah ?????????? - sano_scettico : RT @Genevievestufa: Astra Zeneca cambia nome ahahahah ?????????? - CDNewsCalabria : Il vaccino Astrazeneca “cambia nome”: ora si chiama Vaxzevria -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca nome

Ilcommerciale del vaccinoVaxzevria . cos , per il vaccino anglo - svedese dal 25 marzo stato scelto unalquanto difficile da pronunciare ma che probabilmente potrebbe contribuire ...E, alla fine,ha cambiato. Il vaccino anglo - svedese dal 25 marzo stato ribattezzato Vaxzevria . Unalquanto difficile da pronunciare ma che probabilmente potrevbbe contribuire e far ...Il Land di Berlino interrompe le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne sotto i 60 anni. Lo ha annunciato la Senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, riferendo di nuovi dati ...Il vaccino anticovid prodotto dalla società farmaceutica AstraZeneca “cambia nome” e si chiama ora Vaxzevria. Lo ha annunciato la stessa casa farmaceutica anglosvedese comunicando all’agenzia europea ...