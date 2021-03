Ascolti tv | chiude in bellezza “Màkari”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 marzo 2021) La serie Rai totalizza ben 6.451.000 L’ultima puntata della fiction Rai, in onda il lunedì’ sera su Rai Uno, “in. L’ultima puntata della serie con Claudio Gioè ambientata in Sicilia conquista 6.451.000 spettatori pari al 26.3% di share. Un po’ in flessione e alle spalle l‘Isola dei Famosi: il reality condotto da Ilary Blasi raccoglie 3.394.000 spettatori con uno share del 18.8%. Su Rai 2, Stefano Se Martino e il suo “Anche Stasera Tutto è Possibile” ha interessato 1.122.000 spettatori (5%). Su Italia 1 “xXx – Il ritorno di Xander Cage” ha raccolto 1.487.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Presadiretta è seguito da 1.628.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.007.000 spettatori (4.7%). L'articolo 361magazine.