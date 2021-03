Appuntamenti e scadenze del 30 marzo 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Lunedì 29/03/: 5a Conferenza di Bruxelles: “Supporting the future of Syria and the region” – L’Unione Europea e le Nazioni Unite co-presiederanno la Conferenza che si svolgerà in formato virtuale (fino a martedì 30/03/) G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/) Martedì 30/03/: CNEL – Evento istituzionale – Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a cittadini e imprese – in streaming Consiglio dell’Unione europea – Videoconferenza informale dei ministri dei trasporti 9.30 – La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica – L’evento digitale “La strategia sull’idrogeno e la ...