Anticipazioni DayDreamer, Puntate dal 5 al 9 aprile 2021: Grave Incidente per Can e Sanem! (Di martedì 30 marzo 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 5 al 9 aprile 2021: Can e Sanem fanno un Grave Incidente d’auto. Le ferite della Aydin sono lievi, ma per Can il danno è davvero molto Grave… A DayDreamer i colpi di scena non mancano mai e sarà lo stesso nella settimana dal 5 al 9 aprile 2021. Dopo essersi finalmente riconciliati, Can e Sanem vivranno un’avventura terribile che potrebbe separarli di nuovo. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Sanem si reca da Cemal dopo la vicenda delle creme, anche se l’incontro con lui si rivela molto difficile. La Aydin ascolta una telefonata tra Cemal ed Yigit, ma non capisce che ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 30 marzo 2021), tramadal 5 al 9: Can e Sanem fanno und’auto. Le ferite della Aydin sono lievi, ma per Can il danno è davvero molto… Ai colpi di scena non mancano mai e sarà lo stesso nella settimana dal 5 al 9. Dopo essersi finalmente riconciliati, Can e Sanem vivranno un’avventura terribile che potrebbe separarli di nuovo. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Sanem si reca da Cemal dopo la vicenda delle creme, anche se l’incontro con lui si rivela molto difficile. La Aydin ascolta una telefonata tra Cemal ed Yigit, ma non capisce che ...

