Accuse di abusi sessuali: gli “sciocchi” di Woody Allen (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora in ballo le Accuse mosse ai danni dell’attore e regista Woody Allen. Ma lui non ci sta a soprusi che ledono la propria immagine e la propria persona. Dal caso di Weinstein, sono molti i risvolti scoppiati ad Hollywood e, nella massa, è caduto pure l’iconico personaggio. Quali Accuse mosse ai danni di Allen? Le peripezie hollywoodiane continuano, ma non riguardano la trama di un film. Dopo il caso di Accuse e condanne a Weinstein, sono state molte le attrici che hanno affrontato la tematica degli abusi sessuali e, pare che non solo il fantomatico personaggio, abbia “approfittato” della carnalità per ottenere qualcosa in cambio. Bene, sono state molte le star che, nel tempo, si sono rifiutate di collaborare col regista, o , che l’abbiano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora in ballo lemosse ai danni dell’attore e regista. Ma lui non ci sta a soprusi che ledono la propria immagine e la propria persona. Dal caso di Weinstein, sono molti i risvolti scoppiati ad Hollywood e, nella massa, è caduto pure l’iconico personaggio. Qualimosse ai danni di? Le peripezie hollywoodiane continuano, ma non riguardano la trama di un film. Dopo il caso die condanne a Weinstein, sono state molte le attrici che hanno affrontato la tematica deglie, pare che non solo il fantomatico personaggio, abbia “approfittato” della carnalità per ottenere qualcosa in cambio. Bene, sono state molte le star che, nel tempo, si sono rifiutate di collaborare col regista, o , che l’abbiano ...

fierceman1991 : RT @LaFionda2020: FALSE ACCUSE DI ABUSI: L'ASSOLUZIONE NON COMPENSA LA SOFFERENZA. INTERVISTA ALL'AVV. MIRAGLIA Ennesima assoluzione da un… - fierceman1991 : RT @Zooland86353066: False accuse di abusi: l’assoluzione non compensa la sofferenza. chi sbaglia non paga; operatori sociali in completa… - Zooland86353066 : False accuse di abusi: l’assoluzione non compensa la sofferenza. chi sbaglia non paga; operatori sociali in comple… - GiovanniFanfoni : @eschatonit @eliaspallanzani @Gastone_derolla D'altro canto, si tratta di un genere di accuse (peraltro, in molti c… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Harvey Weinstein tenta di violentare una modella: nuove accuse di abusi sessuali -