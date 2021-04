Voglio l’estate addosso!

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sentirmiaddosso é quello che più desidero ora. Invece ci sono tutti gli ingredienti dell’autunno pandemico : la paura di ammalarsi o di perdere qualcuno, la quarantena, l’incertezza economica o anche la vita quotidiana in stallo … Tutto questo può influire sul nostro benessere psicologico. Allora cosa fare per non impazzire? Paura per il futuro Il virus ci mette in una situazione di brutale incertezza: non sappiamo dove si trovi, se siamo infettati o meno. È una situazione complessa che non abbiamo mai sperimentato prima. L’ansia può capitare: è una normale reazione all’incertezza. Il confinamento è un blocco emotivo: siamo influenzati dalle emozioni degli altri. La perdita di punti di riferimento per l’organizzazione quotidiana, la riduzione dei contatti e degli spostamenti, la riorganizzazione della vita professionale, il sentimento di isolamento. La ...