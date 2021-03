Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Cindy Vela (Di lunedì 29 marzo 2021) Il giorno 29 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Cindy Vela. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiar fin da giovanissima a causa delle attenzioni indesiderate di un parente stretto. Poi la situazione è peggiorata col divorzio dei suoi genitori. Vite al limite – Cindy Vela Cindy, la protagonista, ha 37 anni, vive a Portland, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 279 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsissimi risultati, perdendo solo 18 kg per arrivare a 261 chilogrammi. ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 29 marzo 2021) Il giorno 29 marzo 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiar fin da giovanissima a causa delle attenzioni indesiderate di un parente stretto. Poi la situazione è peggiorata col divorzio dei suoi genitori.al, la protagonista, ha 37 anni, vive a Portland, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 279 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsissimi risultati, perdendo solo 18 kg per arrivare a 261 chilogrammi. ...

