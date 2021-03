Un duetto di Fedez e Orietta Berti in arrivo? “Venerdì un incontro” (Di lunedì 29 marzo 2021) Un duetto di Fedez e Orietta Berti potrebbe davvero arrivare prima dell’estate. L’annuncio a Che Tempo Che Fa, nella puntata in onda ieri sera, domenica 28 marzo. Ospite del programma di Fabio Fazio con Francesca Michielin, Fedez ha sorpreso tutti con una comunicazione a sorpresa. Un duetto di Fedez e Orietta Berti potrebbe essere in programma: il rapper infatti ha parlato di un incontro previsto in studio entro la fine di questa settimana, Venerdì per l’esattezza. Orietta Berti, in collegamento da casa, ha confermato quanto emerso dalle parole di Fedez ma il duetto non è ancora sicuro. Al momento i due faranno un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Undipotrebbe davvero arrivare prima dell’estate. L’annuncio a Che Tempo Che Fa, nella puntata in onda ieri sera, domenica 28 marzo. Ospite del programma di Fabio Fazio con Francesca Michielin,ha sorpreso tutti con una comunicazione a sorpresa. Undipotrebbe essere in programma: il rapper infatti ha parlato di unprevisto in studio entro la fine di questa settimana,per l’esattezza., in collegamento da casa, ha confermato quanto emerso dalle parole dima ilnon è ancora sicuro. Al momento i due faranno un ...

