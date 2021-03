Scuola | Zingaretti | ‘non drammatizzare slittamenti riaperture’

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – La chiusura delle scuole “è una condizione che pesa molto sulle famiglie, quindi ho aperto a questa possibilità, prevista dalla zona arancione”, di riaprirle già domani. “Poi, nelle piccole comunità dove c’è anche molto trasferimento intercomunale, alcuni sindaci hanno preso la decisione di rimandare le riaperture che non drammatizzerei: penso che sia stata fatta comunque per aiutare i territori”. Lo dice su Radio Rai 1 il governatore del Lazio, Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

