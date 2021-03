Rally, Sebastiano Castellano vince il secondo Slalom Torre del Mito (Di lunedì 29 marzo 2021) Rally: Il pilota sorrentino Sebastiano Castellano vince la seconda edizione dello Slalom Torre del Mito. Primo in Gara 1, primo in Gara 2, primo in Gara3! Non c’è stata storia sulle strade di Santa Cesarea Terme, il pilota della Osella PA 21 JBR 1600 con motore Suzuki Sebastiano Castellano ha trionfato in tutte e tre Leggi su 2anews (Di lunedì 29 marzo 2021): Il pilota sorrentinola seconda edizione dellodel. Primo in Gara 1, primo in Gara 2, primo in Gara3! Non c’è stata storia sulle strade di Santa Cesarea Terme, il pilota della Osella PA 21 JBR 1600 con motore Suzukiha trionfato in tutte e tre

Advertising

antonellaa262 : Rally: Il pilota sorrentino Sebastiano Castellano vince la seconda edizione dello Slalom torre del mito. #rally… - antonellaa262 : Per Sebastiano Castellano appuntamento in provincia di Lecce, in Puglia, nella meravigliosa Litoranea Porto Badisco… -