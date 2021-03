Lewandosky va ko | il Bayer Monaco trema

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021) C’è preoccupazione nelper l’infortunio occorso alla sua stella Robert. L’attaccante polacco, durante il match giocato con la sua Nazionale e vinto contro l’Andorra, ha abbandonato il terreno di gioco dopo poco più di un’ora per un infortunio al ginocchio che potrebbe escluderlo dalla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Psg il prossimo 7 aprile.: infortunio grave? Le sue condizioni non sono particolarmente serie. Gli esami strumentali ai quali l’attaccante si è sottoposto parlano di una sospetta lesione ai legamenti del ginocchio destro.che richiederà un trattamento di 5-10 giorni. Ilpensa di doverlo perdere per il match contro i francesi e sarebbe un brutto colpo non poter contare su un giocatore di livello ...