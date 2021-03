(Di lunedì 29 marzo 2021) Attentato suicida contro la cattedrale di Makassar in Indonesia, rimossi due ministri al centro delle polemiche in Australia, decine di civili morti in un’offensiva jihadista nel nordest del Mozambico. Leggi

Advertising

Hiba06072134 : Siamo ritornati al Medioevo? e io che credevo di aver superato già sta fase. Intanto nel bene o male Deddy resta ne… - giuliaprivato : @Robo29778850 @dreamhope13 Intanto ha vinto. Perchè la giuria nel suo complesso rispecchia il pubblico chevuole viv… - PietroLodi4 : @matteo_girani @Agenzia_Ansa Conosco solo alcune canzoni sue, penso tra le più famose. Alcune strofe sono molto bel… - giannileft : RT @giannileft: - giannileft : -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

Quanto valgono allora le regole?, vediamoledettaglio - COPRIFUOCO E SPOSTAMENTI - A Pasqua l'Italia torna in zona rossa. Il coprifuoco è previsto dalle 22 alle 5 e si può uscire di casa ......Paese, fa sapere l'Unicef, "quasi un milione di bambini non hanno accesso ai vaccini fondamentali ". Pneumatici bruciati per le strade di Yangon - Ansa Cresce,, la pressione ...(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - "Siamo stati noi a chiedere la zona rossa. E' facile in questo momento fare ricostruzioni. Intanto abbiamo il dovere di chiederci, perché? A cosa serviva? Quale gara ...Il midseason finale de L'Attacco dei Giganti 4 arriva, purtroppo, proprio sul più bello e ci lascia in attesa fino all'inverno 2021.