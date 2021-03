(Di lunedì 29 marzo 2021) L’ultimo report del Cies ha emesso i suoi verdetti sui migliori giocatori del 2021: c’ècon Ronaldo e Jorginho Lorenzo, attaccante del Napoli e della Nazionale riceve un giusto riconoscimento per il suo valore e per il rendimento che sta fornendo nel campionato italiano. L’ultimo report diffuso dal Cies, lo incorona miglior giocatore della squadra allenata da Gattuso, nonché tra i migliori italiani di tutta Europa, secondo alle spalle di Jorginho. Cristiano Ronaldo miglior giocatore della Serie A Il report settimanale del famoso osservatorio calcistico ha analizzato le prestazioni dei giocatori per ciascuno dei 98 club dei top 5 campionati europei, considerando le partite di campionato giocate a partire dal primo gennaio 2021. Solo i calciatori schierati per almeno due terzi dei minuti durante questo periodo sono stati inclusi ...

Advertising

Enzovit : Insigne sempre più in alto! E' nella Top 10 dei più forti d'Europa - Gianpergliamici : @Boboj29 Credo abbia voluto semplicemente distribuire la fatica, dato il momento particolare, la caratura degli avv… - 100x100Napoli : L'ex agente di #Insigne parla del rinnovo del capitano con il #Napoli. - sportli26181512 : 'Rinnovo #Insigne con il Napoli? Se son rose fioriranno...': Antonio Ottaiano, ex agente del capitano azzurro: 'Ha… - MondoNapoli : Insigne, l'ex agente: 'Ha sempre dimostrato il suo valore. Sul rinnovo...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne sempre

Lorenzosta riscuotendopiù credito sia in Nazionale che col Napoli. L'attaccante partenopeo è arrivato alla definitiva maturazione calcistica come sottolinea anche Antonio Di Gennaro: ' Piano ...In questa classifica, dove si tieneconto dei giocatori che hanno giocato almeno due terzi dei minuti nel primo trimestre del 2021,è addirittura 2°. Davanti a lui c'è il solo ...Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato della prestazione di Lorenzo Insigne nella vittoriosa trasferta della Nazionale ...Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco un estratto delle sue parole: IL VALORE - "Insigne ha ...