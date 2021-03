Il Rapporto Deloitte dà ragione a De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre stampa nazionale e locale mettono in scena il mito dell’eterno ritorno, dimostrando la fondatezza degli assunti di Mircea Eliade (a proposito di ritorni, non ho letto i nomi di Pesaola, Chiappella e perché no, anche Mr. Garbutt?), mi è capitato di accedere alultimoFootball Money League. Dietro il pesante titolo, c’è l’autorevolezza di un’azienda mondiale di consulenza fiscale e amministrativa e la certezza di una metodologia internazionale, collaudata e in uso da decenni in settori economici più tipici, da cinque anni arrivata anche al pallone. L’immersione nel ponderoso documento è stata fonte di grandi sorprese e numerose osservazioni che mi piace condividere con gli amici de Il Napolista. L’etichetta conduce subito in medias res, “Money League”, il campionato dei soldi; in sostanza le prime 20 squadre europee di tutti i ...